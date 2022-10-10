Napoli'nin önüne çıkan yanıyor!
İtalya Serie A'da lider Napoli, Cremonese engelini 4-1'lik skorla aştı.
İtalta Serie A'da Napoli, Cremonese deplasmanına konuk oldu. Ligin 9. haftasında oynanan müsabakayı Napoli 4-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada penaltıdan Matteo Politano, 76. dakikada Giovanni Simeone, 9022. dakikada Hirving Lozano ve 90+4. dakikada Mathias Olivera kaydetti. Mücadelede Cremonese'nin tek golü ise 47. dakikada Cyriel Dessers'ten geldi.
Napoli'de Kim Min Jae, 90 dakika sahada kaldı. Elif Elmas, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonucun ardından Napoli, puanını 23'e yükseltti. Cremonese 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Napoli, sahasında Bologna ile karşılaşacak. Cremonese, Spezia deplasmanına gidecek.
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