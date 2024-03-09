Napoli'ye evinde Torino şoku!

İtalya Serie A'da Napoli, sahasında Torino ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 00:50
Napoli'ye evinde Torino şoku!
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İtalya Serie A 28. hafta karşılaşmasında Napoli, sahasında Torino ile karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Napoli, Khvicha Kvaratskhelia ile 61'de öne geçti. Torino bu gole 3 dakika sonra Antonio Sanabria ile cevap verdi.

Napoli, sahasındaki beraberlikle ligde iki maç sonra puan kaybı yaşadı.

Bu sonucun ardından Napoli 44, Torino 38 puana yükseldi.

İtalya Ligi'nde Napoli, gelecek hafta Inter deplasmanına gidecek. Torino ise Udinese deplasmanına konuk olacak.


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