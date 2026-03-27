Nathan Redmond yeni takımına imzayı attı!

Son olarak bu sezon İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'de forma giyen Nathan Redmond'ın yeni takımı belli oldu.

Bu yılın başında Sheffield Wednesday'den ayrılan Redmond, Blackburn Rovers'a imza attı. Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Redmond'la kısa süreli bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde daha önce İngiltere'de Burnley, Southampton, Norwich City, Birmingham City ve Burton Albion formalarını giyen deneyimli oyuncu, 2022/23 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak oynamıştı.

Redmond kariyeri boyunca 495 maça çıkarken 58 gol ve 65 asist kaydetti.

LİGDE KALMA MÜCADELESİ VERİYOR

İngiltere Championship'te kötü bir sezon geçiren Blackburn Rovers, ligde kalma mücadelesini sürdürüyor.

Sezonun bitimine 7 hafta kala 43 puanla 19. sırada bulunan Blackburn, küme düşme hattının 4 puan üstünde yer alıyor.