Nathan Redmond, Burnley'de umduğunu bulamadı

Yayınlanma: 25.09.2023 - 14:22

Güncelleme: 25.09.2023 - 14:22

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkat çeken Nathan Redmond, Siyah-Beyazlıların girişimlerine rağmen Burnley'e imza atmıştı.

SEZONA KÖTÜ BAŞLADI

Öte yandan Nathan Redmond'ın Burnley macerası istediği gibi başlamadı. İngiltere Premier Lig'de geride kalan 5 haftada sadece 53 dakika süre alabildi.

SON 2 MAÇTA KADRO DIŞI

Herhangi bir sakatlığı veya cezası olmayan Nathan Redmond, ligde oynanan son 2 maçta ise kadro dışı kaldı.

Deneyimli futbolcu, İngiltere Lig Kupası ikinci turunda oynanan Nottingham Forest maçına ise ilk 11'de başlamış ve 78 dakika sahada kalmıştı.

Toplam 4 müsabakada 130 dakika süre alan deneyimli futbolcu henüz skor katkısı veremedi.