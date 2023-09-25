Nathan Redmond, Burnley'de umduğunu bulamadı
Beşiktaş'tan ayrılıp Burnley'e transfer olan Nathan Redmond, takımının oynadığı son maçlarda kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkat çeken Nathan Redmond, Siyah-Beyazlıların girişimlerine rağmen Burnley'e imza atmıştı.
SEZONA KÖTÜ BAŞLADI
Öte yandan Nathan Redmond'ın Burnley macerası istediği gibi başlamadı. İngiltere Premier Lig'de geride kalan 5 haftada sadece 53 dakika süre alabildi.
SON 2 MAÇTA KADRO DIŞI
Herhangi bir sakatlığı veya cezası olmayan Nathan Redmond, ligde oynanan son 2 maçta ise kadro dışı kaldı.
Deneyimli futbolcu, İngiltere Lig Kupası ikinci turunda oynanan Nottingham Forest maçına ise ilk 11'de başlamış ve 78 dakika sahada kalmıştı.
Toplam 4 müsabakada 130 dakika süre alan deneyimli futbolcu henüz skor katkısı veremedi.
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