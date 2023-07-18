Nathan Redmond ile Wout Weghorst İngiltere Premier Lig'de buluşuyor
Süper Lig ekibi Beşiktaş ile yollarını ayıran İngiliz futbolcu Nathan Redmond'un eski Beşiktaşlı Wout Weghorst'un takımı Burnley'ye transfer olacağı ileri sürüldü.
Beşiktaş'ın uzun süren bekleyişi sonrası siyah-beyazlılarla sözleşme imzalamayacağını açıklayan Nathan Redmond, İngiltere Premier Lig'e imza atmak üzere.
Sky Sports'un haberine göre Redmond'un İngiltere'ye dönme isteği nedeniyle Beşiktaş'tan ayrıldığı belirtilirken Burnley ile anlaşmaya çok yakın olduğu ifade edildi. Southampton'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi bulunmayan 29 yaşındaki oyuncunun herhangi bir aksilik olmazsa yeni sezonda Burnley forması giyeceği ifade edildi.
WEGHORST İLE BULUŞACAK
Bu sezon Premier Lig'e yeniden yükselen Burnley'nin kadrosunda bir başka eski Beşiktaşlı Wout Weghorst da bulunuyor.
Nathan Redmond, Beşiktaş formasıyla geçen sezon 28 maçta boy gösterirken 6 gol 6 asistlik katkı sağlamıştı.
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