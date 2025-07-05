Uluslararası Buz Pateni Federasyonu’nun (ISU) düzenlediği dünya çapında 2025 Uluslararası Masterlar Artistik Buz Pateni Yarışmasında Naz Arıcı, Artistik Patinajda Dünya Masterlar Şampiyonu oldu. Antrenörü Timuçin Özbükücü eşliğinde yarışmaya katılan sporcumuz, altın bayanlar kategorisinde 52.54 puanla rakiplerine fark atarak altın madalyanın sahibi oldu. Altın bayanlarda kendi yaş kategorisinde ve bütün kategorilerde toplamda en yüksek puanı aldı.

Buz Pateni Sporcumuz bu başarısıyla 6. Kez ülkemizi dünyanın en üst sırasına yazdırdı.

Naz Arıcı: “Bu yarışma için antrenörüm Timuçin Özbükücü ile bir sene boyunca yorgunluğumuzu dinlemeden çok sıkı ve disiplinli çalıştık, ben fiziksel ve psikolojik olarak çok savaş verdim. Bu yarışmanın benim için anlamı büyüktü. Bu, dünyada masterlar dalında en büyük artistik buz pateni yarışması. Ve ülkemin adını en üst sırada tutmak, sevdiklerimin ve bana inananların benden madalya beklemesi beni çok daha azimli yaptı. Bununla birlikte üzerimdeki sorumluluğu çok fazla hissettim. En sıkıntılı dönemlerimde kulübüm Tim Özbükücü Spor Kulübü yöneticilerimiz, takım arkadaşlarım bana çok destek oldular. Benimle ağlayıp benimle strese girdiler. Ülkeme bu madalyayı getiriyor olmak çektiğimiz onca strese değermiş. Bu başarımla birlikte dünyada sevenlerimin ve desteklerimin ne kadar fazla olduğunu daha iyi anladım. Bu çok büyük bir gurur. Bu başarımla birlikte yarışma sonunda bir çok ülkeye, bir çok röportaj verdim. Benim bu spordaki başarılarımı yakından takip ediyorlar. Antrenörümle birlikte çalışmalarımızda izlediğimiz programı merak ediyorlar. Sevenlerimiz ve takipçilerimiz gerçekten çok fazlaymış.

Bu madalyayı ülkemizi seven, ülkemize bir değer katan bütün Türk halkına armağan ediyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene! Ülkemi buz pateninde en üst sırada tutmak için çalışmalarıma devam edeceğim. Bu da size sözüm olsun.”

Timuçin Özbükücü: “ Naz ile birlikte amacımızı sene başında belirledik ve bunun için plan ve program dahilinde gece gündüz demeden çok sıkı çalıştık. Bunu söylüyorum çünkü çalışma saatlerimiz 05:30’da başlıyordu. Günde 8 saati bulan yoğun antrenmanlarımız oldu. Ben kendim antrenörlüğümün yanı sıra hem uluslararası hem de ulusal buz pateni hakemiyim. Naz’ın koreografisini dünyaya damga vuracak şekilde hazırlayıp sundurdum. Keza şampiyon olduktan sonra Almanya’daki ilgi çok fazla idi. Naz daha önceki başarılarından dolayı dünyada tanınıyordu ama bu sene Naz’ı izlemeye özel olarak gelen insanlarla tanıştık. Bu kadar sevildiğimizi görmek çok duygulandırıcı. Naz şampiyon olduktan sonra Alman Buz Pateni federasyonu yöneticileri bize sorular sordu, röportajlar verdik. Çalışma yöntemlerimizi sordular, müziklerimizi sordular. Hatta başka ülkelerden sporcular Türkiye’ye gelip benden onlara koçluk yapmamı istediler. Ülkemizde buz patenini daha çok tanıtıp sevdirmek ve diğer ülkelerden ülkemize sporcular çekip kamplar ve büyük yarışmalar düzenlemek amacındayım. Naz ve ben Türkiye’yi, buz pateninde, özellikle masterlar kategorisinde dünya çapındaki başarısıyla duyurmaya adadık kendimizi.”