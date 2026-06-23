Naz Aydemir Akyol 8 yıl aradan sonra yeniden VakıfBank'ta

VakıfBank, yeni sezon kadro planlaması kapsamında tecrübeli pasör Naz Aydemir Akyol'u kadrosuna kattı. Türk voleybolunun yetiştirdiği en önemli pasörlerden biri olarak gösterilen Naz Aydemir Akyol, 8 yıllık aranın ardından yeniden sarı-siyahlı formayı giyecek.

8 YIL SONRA YENİDEN VAKIFBANK

Naz Aydemir Akyol, daha önce 2012-2018 yılları arasında VakıfBank'ta forma giymişti. Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı olarak gösterilen VakıfBank, yeni sezon öncesi kadrosunu daha önce 6 sezon sarı-siyahlı formayı giyen tecrübeli oyuncuyla güçlendirdi.

"MAÇ VE KUPA KAZANMAYA HER ZAMAN AÇ OLACAĞIM"

Naz Aydemir Akyol, transferinin ardından yaptığı açıklamada başarıya olan motivasyonunu vurguladı.

Tecrübeli oyuncu, "İnsan bir şeyleri başarma hissini tattıktan sonra daha azıyla yetinmek istemiyor. En iyi olmanın, en iyi yerlerde olmanın hazzı apayrı bir şey. Bunu yapabildiğim süre boyunca maç ve kupa kazanmaya her zaman aç olacağım" dedi.

KARİYERİNDE ÖNEMLİ BAŞARILAR

14 Ağustos 1990'da dünyaya gelen Naz Aydemir Akyol, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2011-12, 2012-13 ve 2016-17 sezonlarında en iyi pasör seçildi.

Sultanlar Ligi'nde de 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2013-14, 2014-15 ve 2016 sezonlarında iyi pasör oldu.

Naz Aydemir Akyol, kariyerinde biri VakıfBank ile olmak üzere 3 kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, tamamı VakıfBank ile olmak üzere 4 kez CEV Şampiyonlar Ligi, 4'ü VakıfBank ile 9 kez Sultanlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

"VAKIFBANK SPOR SARAYI İNSANA KENDİNİ GÜVENDE HİSSETTİRİYOR"

VakıfBank'a dönüşüyle ilgili de konuşan Naz Aydemir Akyol, sarı-siyahlı kulüpte yeniden forma giyecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Tecrübeli pasör, "Yeniden VakıfBank forması giyecek olmaktan dolayı mutlu ve güvenli hissediyorum. VakıfBank Spor Sarayı, insana kendini güvende hissettiren bir salon. Ben VakıfBank'ta ilk oynamaya başladığım zaman Selimiye'de antrenman yapıyorduk. Bu salon henüz inşa ediliyordu. Burası toz içindeydi ve duvarlar da beyazdı, onu hatırlıyorum. Ama sonrasında İstanbul'da voleybolun merkezi haline gelen yerlerden biri oldu" ifadelerini kullandı.

"TÜM HER ŞEYİMİ VERMEYE HAZIRIM"

VakıfBank taraftarıyla kurduğu bağa da değinen Naz Aydemir Akyol, "VakıfBank taraftarıyla kurduğumuz bağ çok apayrı bir şey. Bana 'Naz Anne' diyorlardı. 27-28 yaşında genç bir kadın olarak buranın kapısından çıktım. Şimdi 36 yaşında deneyimli bir anne olarak her şeyimi vermeye hazırım" dedi.