Nazillispor'da kulüp müdürü istifa etti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Nazillispor'da uzun süredir kulüp müdürlüğü yapan Bedri Alabay görevinden istifa etti.

Nazillispor'da kulüp müdürü istifa etti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2025 - 14:20

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Nazillispor'da uzun süredir kulüp müdürlüğü yapan Bedri Alabay görevinden istifa etti. 

labay, çalışanlarla vedalaşarak yıllardır görev yaptığı siyah-beyazlılardan ayrıldı.

Bedri Alabay'ın yerine kulüp müdürlüğüne daha önce Erzincanspor ve Uşakspor'da görev yapan Erol Ercan getirildi.


Etiketler: #Nazillispor #Bedri Alabay #TFF 2. Lig Kırmızı Grup #TFF 2. Lig Beyaz Grup
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