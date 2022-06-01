Nazım Sangare Almanya'da ameliyat oldu

01 Haziran 2022 Çarşamba, 01:10

Fenerbahçe'nin sağ beki Nazım Sangare ön çapraz bağ ameliyatı geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre tecrübeli futbolcu, Avusturya’nın Innsbruck şehrinde ön çapraz bağından ameliyat edildi.

Açıklamada, rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcu için geçmiş olsun mesajına yer verildi.