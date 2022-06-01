Nazım Sangare Almanya'da ameliyat oldu

Fenerbahçe, başarılı oyuncularından Nazım Sangare'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2022 Çarşamba, 01:10
Nazım Sangare Almanya'da ameliyat oldu
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin sağ beki Nazım Sangare ön çapraz bağ ameliyatı geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre tecrübeli futbolcu, Avusturya’nın Innsbruck şehrinde ön çapraz bağından ameliyat edildi.

Açıklamada, rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcu için geçmiş olsun mesajına yer verildi.


nazım sangare fenerbahçe ameliyat

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler