NBA All-Star ilk taraftar oylamasında Alperen Şengün, 6. sırada
Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu, Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 314 bin 223 oy alarak 6. sıraya yerleşti
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), 16 Şubat'ta oynanacak 2024-2025 sezonu All-Star maçında forma giyecek oyuncuların belirlenmesi için yapılan ilk taraftar oylaması sonuçları açıklandı.
NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre, Giannis Antetokounmpo, 1 milyon 710 bin 630 oyla Doğu Konferansı'nda, Nikola Jokic ise 1 milyon 422 bin 121 oyla Batı Konferansı'nda zirvede yer aldı.
Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise All-Star maçında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 314 bin 223 oyla 6. sırada yer aldı.
Taraftarlar, All-Star ??oyuncularını belirlemekte yüzde 50 etkiye sahipken NBA oyuncuları ve medya panelinin ise yüzde 25'er oy oranı var.
NBA'in internet sitesinden yapılan oylama, 20 Ocak'a kadar devam edecek. Taraftar oylama güncellemeleri ise 2, 9 ve 16 Ocak'ta paylaşılacak.
All-Star maçı ilk 5 ??oyuncuları, 23 Ocak Perşembe günü ve yedek oyuncuları da 30 Ocak Perşembe günü açıklayacak.
Spor Haberleri
- NBA All-Star ilk taraftar oylaması belli oldu!
- Hoffenheim Gift Orban'ı transfer etti!
- Eyüpspor'dan Berke Özer ve Ahmed Kutucu açıklaması!
- MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ndan kritik açıklama!
- İskoçya derbisinde gülen taraf Rangers!
- Galatasaray, Eyüpspor'un iki yıldızının peşinde
- Fatih Terim eski öğrencisini istiyor!
- Beşiktaş'ta Serdal Adalı, futbolcuların maaşlarını ödedi
- Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın cevabı!
- Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'yi üzecek karar
- İktidar ‘trollerinin’ ortaya attığı ifade kaygı yarattı
- Eski İstihbarat Daire müdürü gözaltına alındı!
- Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
- İYİ Parti'de üst düzey isimden istifa kararı!
- Yargıtay üyesi bu sefer de Atatürk’e hakaret etti!
- Colani, Mazlum Abdi ile görüştü
- ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı
- ‘FETÖ mahkûmu’ çoban Uğur’u dinleyin
- Asgari ücret AKP’nin Suriye politikasını gölgede bıraktı