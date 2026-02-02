Cumhuriyet Gazetesi Logo
NBA All-Star kadroları belli oldu: Dikkat çeken Alperen Şengün kararı!

2.02.2026 09:27:00
Cumhuriyet Spor
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2026 All-Star organizasyonunda forma giyecek oyuncular duyuruldu. Houston Rockets'ta ter döken milli oyuncu Alperen Şengün NBA All-Star kadrosuna dahil edilmedi.

NBA'de 2026 All-Star kadroları açıklandı.

2025 yılında NBA All-Star kadrosuna davet edilen Alperen Şengün, bu kez seçilmedi.

2026 NBA All-Star kadroları şu şekilde:

Batı İlk 5

Stephen Curry, Warriors

Luka Doncic, Lakers

Gilgeous-Alexander, Thunder

Nikola Jokic, Nuggets

Victor Wembanyama, Spurs

Batı Yedekler

Kevin Duran, Rcokets

Anthony Edwards, Timberwolves

LeBron James, Lakers

Jamal Murray, Nuggets

Chet Holmgren, Thunder

Devin Booker, Suns

Deni Avdija, Blazers

Doğu İlk 5

Giannis Antetokounmpo, Bucks

Jaylen Brown, Celtics

Jalen Brunson, Knicks

Cade Cunningham, Pistons

Tyrese Maxey, 76ers

Doğu Yedekler

Donovan Mitchell, Cavaliers

Jalen Johnson, Hawks

Karl-Anthony Towns, Knicks

Pascal Siakam, Pacers

Norman Powell, Heat

Scottie Barnes, Raptors

Jalen Duren, Pistons

