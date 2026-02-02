NBA All-Star kadroları belli oldu: Dikkat çeken Alperen Şengün kararı!

NBA'de 2026 All-Star kadroları açıklandı.
2025 yılında NBA All-Star kadrosuna davet edilen Alperen Şengün, bu kez seçilmedi.
2026 NBA All-Star kadroları şu şekilde:
Batı İlk 5
Stephen Curry, Warriors
Luka Doncic, Lakers
Gilgeous-Alexander, Thunder
Nikola Jokic, Nuggets
Victor Wembanyama, Spurs
Batı Yedekler
Kevin Duran, Rcokets
Anthony Edwards, Timberwolves
LeBron James, Lakers
Jamal Murray, Nuggets
Chet Holmgren, Thunder
Devin Booker, Suns
Deni Avdija, Blazers
Doğu İlk 5
Giannis Antetokounmpo, Bucks
Jaylen Brown, Celtics
Jalen Brunson, Knicks
Cade Cunningham, Pistons
Tyrese Maxey, 76ers
Doğu Yedekler
Donovan Mitchell, Cavaliers
Jalen Johnson, Hawks
Karl-Anthony Towns, Knicks
Pascal Siakam, Pacers
Norman Powell, Heat
Scottie Barnes, Raptors
Jalen Duren, Pistons