NBA All-Star oylaması başladı! Alperen Şengün ve Adem Bona yarışıyor...

17.12.2025 22:57:00
Milli oyuncular Alperen Şengün ile Adem Bona'nın da yer aldığı Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) All-Star oylaması başladı.

NBA'de All-Star maçı oylaması başladı.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ABD'nin Los Angeles kentindeki Intuit Dome'un 16 Şubat 2026'da ev sahipliği yapacağı 75. NBA All-Star maçının oylaması, 14 Ocak 2026'ya kadar sürecek.

Basketbolseverler, NBA.com ve NBA mobil uygulaması üzerinden milli oyuncular Alperen Şengün ve Adem Bona'nın da yer aldığı oylamaya katılabilecek.

ALL-STAR'DA YENİ FORMAT

Bu sezonki organizasyonun yeni formatında, ABD'li oyunculardan oluşan iki ekip ve bir Dünya Karması olmak üzere 3 takım, 12'şer dakikalık 4 maç yapacak.

Her konferanstan ilk 5 oyuncu, taraftarlar (oyların yüzde 50'si), mevcut NBA oyuncuları (yüzde 25) ve medya paneli (yüzde 25) tarafından belirlenecek. Ekiplerin kalan 7'şer oyuncusunu ise NBA'deki başantrenörler seçecek.

Oyuncu seçimlerinde bu yıl pozisyon sınırlaması olmayacak.

Oylamada 16 ABD'li, 8 uluslararası oyuncu sayısı yakalanamazsa NBA Başkanı Adam Silver, dengeyi sağlamak için devreye girecek.

