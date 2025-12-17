Fenerbahçe Medicana kendi evinde Göztepe'yi devirdi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.12.2025 22:30:00
AA
Fenerbahçe Medicana, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında kendi evinde ağırladığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Uğur Ateş, Orhan Sakın

Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem (Gizem Örge, Milenkovic, Bedart, Arelya Karasoy)

Göztepe: Hande Sunar, Nursevil Gökbudak, Bajema, Haneline, Rotar, Sude Hacımustafaoğlu (Bihter Dumanoğlu, Berre İnce, Eda Kafkas, Scuka, Nehir Kurtulan, Emine Arıcı, İlayda Uçak)

Setler: 27-29, 25-17, 25-20, 25-17

Süre: 128 dakika (39, 29, 34, 26)

İlgili Konular: #göztepe #fenerbahçe #voleybol

