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NBA Avrupa projesinde yeni gelişme: Finalistler doğrudan katılacak!

NBA Avrupa projesinde yeni gelişme: Finalistler doğrudan katılacak!

8.07.2026 17:26:00
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NBA Avrupa projesinde yeni gelişme: Finalistler doğrudan katılacak!

FIBA Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Comninos, NBA Avrupa projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Comninos, "FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 11. sezonunun şampiyonu ile finalistlerinin, 2027 sonbaharında başlaması beklenen NBA ve FIBA destekli ligin ilk sezonuna katılmaya hak kazanacağını doğrulamaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
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FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi finalistleri, NBA Avrupa projesinde yer alacak.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, NBA ve Avrupa kulüplerinin temsilcilerinden oluşan heyet, Uluslararası Basketbol Federasyonunun (FIBA) İsviçre'deki genel merkezinde düzenlenen çalıştayda bir araya geldi.

FİNALİSTLER NBA AVRUPA'YA KATILACAK

Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Comninos, yaptığı açıklamada, "Basketbol Şampiyonlar Ligi 11. sezonunun şampiyonu ile finalistlerinin, 2027 sonbaharında başlaması beklenen NBA ve FIBA destekli ligin ilk sezonuna katılmaya hak kazanacağını doğrulamaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

NBA ile yapılan işbirliğinin basketbola olumlu bir katkı sağlayacağını belirten Comninos, "Sportif başarının bu yeni organizasyonun ayrılmaz bir parçası olacağından büyük memnuniyet duyuyoruz. NBA ile işbirliğimizin Avrupa basketbolunu daha iyiye taşıyacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun grup maçları 6 Ekim'de başlayacak.

İlgili Konular: #basketbol #FIBA Şampiyonlar Ligi #NBA Avrupa

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