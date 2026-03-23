Cumhuriyet Gazetesi Logo
NBA'de Wizards'ı yenen Knicks, üst üste 6. galibiyetini aldı

23.03.2026 10:35:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, sahasında Washington Wizards'ı 145-113 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini kazandı.

Madison Square Garden'daki karşılaşmada Knicks'de Karl-Anthony Towns 26 sayı, 16 ribauntla "double-double" yaparak maçın en skorer ismi oldu. Knicks'in sezondaki 47. galibiyetine ulaştığı maçta Jalen Brunson 23, Josh Hart 16, Mikal Bridges 14 ve Mohamed Diawara 12 sayıyla maçı tamamladı.

Sezonun 55. mağlubiyetini alan Wizards'da Jaden Hardy 25, Anthony Gill 18 ve Bub Carrington ise 14 sayı kaydetti.

Bu maçla, Wizards sezonun üst üste 16. mağlubiyetini aldı.

MALİK MONK, KİNGS'İ GALİBİYETE TAŞIDI

Golden 1 Center'daki maçta Sacramento Kings, sahasında Brooklyn Nets'i 126-122 mağlup etti.

Kings'de, Malik Monk 32 sayıyla maçın en skoreri olurken Maxime Raynaud 22 sayı, 10 ribaunt ve Precious Achiuwa 14 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptı.

Nets'de Ben Saraf 22, Ziaire Williams ve Malachi Smith 18'er sayıyla oynadı.

İlgili Konular: #nba #washington wizards #New York Knicks

İlgili Haberler

NBA'de Shai Gilgeous-Alexander 63 yıllık rekoru kırdı! Thunder, sahasında Celtics'i 104-102 yenerken Shai Gilgeous-Alexander, üst üste 127 maçta en az 20 sayı üreterek Wilt Chamberlain'in rekorunu geride bıraktı.
Ömer Faruk Yurtseven'in NBA'deki yeni adresi belli oldu! Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Golden State Warriors, 27 yaşındaki milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
NBA'de Knicks, Warriors'ı 21 sayı geriden gelerek mağlup etti Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Golden State Warriors'ı 110-107 yendi.