NBA Doğu Konferansı'nda ilk yarı finalist belli oldu!

Boston Celtics, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda sahasında karşılaştığı Miami Heat'i 118-84 yenerek seriyi 4-1 kazandı ve Doğu Konferansı yarı finaline yükseldi.

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Yayınlanma: 02.05.2024 - 15:46
NBA Doğu Konferansı'nda ilk yarı finalist belli oldu!
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NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi.

Doğu Konferansı'nı zirvede tamamlayan Celtics, play-in oynayarak 8. sırayı alan Heat karşısında 5. maçın sonunda adını yarı finale yazdırdı.

Celtics'te Jaylen Brown ve Derrick White, 25'er sayıyla maçın en skorer oyuncuları oldu ve Celtics'i yarı finale taşıdı.

Heat'te Bam Adebayo'nun 23 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

DALLAS MAVERİCKS, SERİDE BÜYÜK AVANTAJ ELDE ETTİ

Batı Konferansı'nda 5. basamakta yer alan Dallas Mavericks, 4. sırayı elde eden Los Angeles Clippers'ı deplasmanda 123-93 yenerek seride 3-2 öne geçti.

Mavericks'te normal sezonun sayı kralı Luka Doncic, 35 sayı, 7 ribaunt, 10 asistle oynadı.

Clippers'ta 15'er sayı kaydeden Paul George ve Ivica Zubac'ın performansları galibiyet getirmeye yetmedi.


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