NBA ekibi Brooklyn Nets'te başantrenörlüğe Jacque Vaughn getirildi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Brooklyn Nets'te başantrenörlük için Jacque Vaughn ile anlaşma sağlandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenörlük görevi için 47 yaşındaki Vaughn ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Takımda 2016'dan bu yana yardımcı antrenörlük yapan Vaughn, Steve Nash'in ayrılmasının ardından geçici başantrenörlük görevini üstlenmişti.
Vaughn, ilk başantrenörlük deneyimini, 2012-2015 yıllarında Orlando Magic ile yaşamıştı. Genç çalıştırıcı, 2020'de kısa süreliğine başına geçtiği Nets'te 10 maça çıkmıştı.
Nets, Doğu Konferansı'nda bu sezon 11 maçta 4 galibiyet ve 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
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