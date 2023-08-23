NBA Smaç Yarışması şampiyonu Mac McClung'ın yeni adresi belli oldu!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Orlando Magic, 2023 Smaç Yarışması'nda şampiyon olan ABD'li basketbolcu Mac McClung'ı kadrosuna kattı.
Serbest oyuncu Mac McClung'ın, Orlando Magic ile kısmen garantili anlaşma imzaladığı kaydedildi.
SMAÇ ŞAMPİYONU OLMUŞTU
2023 Smaç Yarışması'nı kazanan ABD'li basketbolcu McClung, NBA'de Philadelphia 76ers ile iki maçta forma giymişti.
24 yaşındaki McClung, geçen sezon G League'de çıktığı 31 maçta ise ortalama 26,8 dakika sahada kalarak 19,8 sayı, 2,7 ribaund ve 4,9 asist istatistikleri yakalamıştı.
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