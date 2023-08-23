Kulüp başkanına 'yalancı' demişti: NBA'den James Harden'a ceza!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen ABD'li basketbolcu James Harden, kulüp başkanı Daryl Morey hakkındaki sözleri nedeniyle lig yönetimi tarafından para cezasına çarptırıldı.
Philadelphia 76ers'ın yıldızı James Harden, takım başkanı Daryl Morey'e yönelttiği ifadeleri ve halka açık bir şekilde takas talebinde bulunması nedeniyle NBA tarafından 100 bin dolar para cezasına çarptırıldı.
Harden, Çin'deki bir organizasyon sırasında Morey'yi "yalancı" olarak nitelendirmiş ve bir daha Morey'nin çalıştığı bir takımda asla oynamayacağını söylemişti.
James Harden
Harden'ın ifadelerinin nedenini araştıran NBA yönetimi, bu yorumların Sixers oyuncusunun kontratındaki opsiyonu kullanması dahilinde Morey'nin bu yaz kendisini "çabucak" takas edeceğini söylemesinden kaynaklandığını ortaya çıkarmıştı.
EN YÜKSEKTEN PARA CEZASI
Serbest oyuncu döneminin öncesinde Sixers ile 35,6 milyon dolarlık opsiyonunu kullanmayı kabul etmiş olan Harden, Los Angeles Clippers'a takas edileceği ileri sürülüyordu.
NBA yönetimi, toplu iş sözleşmesi (CBA) kapsamında bir oyuncuya en fazla 100 bin dolar para cezası verebiliyor.
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