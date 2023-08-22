Stephen Curry: 'NBA tarihindeki en iyi oyun kurucu benim'

Yayınlanma: 22.08.2023 - 11:46

Güncelleme: 22.08.2023 - 11:46

ABD'de Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, kendisinin NBA tarihindeki en iyi oyun kurucu olduğunu söyledi.

NBA tarihinin en iyi oyun kurucunun hangi basketbolcu olduğu tartışmasında ABD'li efsane oyuncu Magic Johnson'la birlikte adı geçen tek yıldız olan Curry, yakın zamanda bu konuya değinme fırsatı buldu.

Curry, eski NBA yıldızı Gilbert Arenas'ın podcast'inde konuşurken bu tartışmada kendisini seçtiğini açıkladı.

Stephen Curry

"KESİNLİKLE KENDİMİ SEÇERDİM"

Stephen Curry, Arenas'ın "Tarihin en iyi oyun kurucusu sen misin?" sorusuna, şu şekilde cevap verdi:

"Evet. Tartışmalar ben ve Magic üzerinden dönüyor değil mi? Tabii ki kendimi seçmem gerekiyor. Ama şöyle bir şey de var ki, Magic'in öz geçmişi absürt derecede iyi.

Bir başka absürt olan şey de, bu tartışmayı yapabiliyor olmamız. Bu noktada olabileceğimi asla tahmin etmezdim.

Ama bu tartışmaları bu yüzden yapıyoruz, insanlar bizi bu yüzden izliyor. Eğer ona karşı kendi takımımla oynama şansım olsaydı, kesinlikle kendimi seçerdim."

Magic Johnson

MAGIC JOHNSON İLE STEPHEN CURRY'NİN PERFORMANSI

Los Angeles Lakers'ta 13 sezon forma giymiş olan Magic Johnson, 906 normal sezon maçında 19.5 sayı, 11.2 asist ve 7.2 ribaund ortalamaları yakalamıştı. Johnson 11 kez All-Star maçında forma giyerken, üç normal sezon MVP'si ödülü ve üç kez de Finaller MVP'si ödülü kazanmıştı. Johnson ayrıca beş kez de NBA şampiyonluğu yaşamıştı.

Curry ise Warriors'ta 14 sezon forma giyerken, 882 normal sezon maçında 24.6 sayı, 6.5 asist ve 4.7 ribaund ortalamaları yakaladı. Curry, dokuz kez All-Star seçilirken, iki normal sezon MVP'si ve 1 Finaller MVP'si ödülü kazanarak dört NBA şampiyonluğu kazanmıştı.