NBA tarihine geçmişti: ABD'li basketbolcu Lou Williams'tan emeklilik kararı
Son olarak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Atlanta Hawks forması giyen 36 yaşındaki basketbolcu Lou Williams, emeklilik kararı aldığını duyurdu.
NBA'de 17 sezon forma giymiş olan 36 yaşındaki Lou Williams, emekli olduğunu açıkladı.
Kariyerinde üç kez Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanmış olan Williams, NBA tarihinde bench'ten gelen tüm oyuncular arasında en çok sayı (13.396) bulan isim olarak lig tarihine adını yazdırmıştı.
Lou Williams
TARİHİN EN İYİ ALTINCI ADAMLARINDAN BİRİ
NBA'de forma giydiği 17 sezonda 1.123 normal sezon maçına çıkmış olan Williams, bunların 1.001'inde bench'ten oyuna girdi ve kariyerini toplam 15.593 sayı ile tamamlamış oldu.
Philadelphia 76ers, Toronto Raptors, Los Angeles Lakers, Houston Rockets, LA Clippers ve Atlanta Hawks olmak üzere toplam altı takımda forma giyen Williams, NBA'de en son 2021-22 sezonunda Hawks kadrosunda yer almıştı.
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