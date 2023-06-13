Son dakika: NBA'de şampiyon Denver Nuggets!

Son dakika... Denver Nuggets, NBA finallerinin 5. maçında Miami Heat'i 94-89 yenerek tarihindeki ilk NBA şampiyonluğunu kazandı

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2023 - 07:09
Son dakika: NBA'de şampiyon Denver Nuggets!
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