NBA'de Milwaukee Bucks'ın yeni başantrenörü belli oldu... Kariyerinde bir ilk!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiblerinden Milwaukee Bucks, başantrenörlük görevine Adrian Griffin'i getirdi.
NBA Doğu Konferansı'nda mücadele eden Milwaukee Bucks, yeni sezon için başantrenör Adrian Griffin ile sözleşme imzaladı.
Bucks'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, 48 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı Griffin ile başantrenörlük görevi için anlaşma sağlandığı belirtildi.
Adrian Griffin ile Adrian Griffin Jr. (sağda)
İLK KEZ BAŞANTRENÖRLÜK YAPACAK
İlk başantrenörlük deneyimini yaşayacak Griffin, 15 yıllık yardımcı antrenörlük kariyerinde Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, Orlando Magic, Oklahoma City Thunder ve son olarak Toronto Raptors'ta görev aldı.
Normal sezonu 58 galibiyet, 24 mağlubiyetle NBA'in en başarılı takımı olarak tamamlayan Bucks, Doğu Konferansı play-off ilk tur serisinde Miami Heat'e 4-1 yenilerek elenmişti. Bucks, 5 sezondur takımın başında bulunan Mike Budenholzer'ın görevine geçen ay son vermişti.
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