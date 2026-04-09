NBA yetkililerinden Basketbol Gelişim Merkezi'ne ziyaret

9.04.2026 21:06:00
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), NBA Avrupa Heyeti'nin Basketbol Gelişim Merkezi'ni ziyaret ettiğini duyurdu.

Türkiye'de temaslarda bulunan NBA Avrupa Heyeti, Basketbol Gelişim Merkezi'ni ziyaret ederek tesis hakkında bilgi aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre, heyette NBA Avrupa ve Orta Doğu Direktörü George Aivazoglou, Finans Direktörü Rhys Jenkins ve Basketbol İş Operasyonları Direktörü Henry Utku yer aldı.

AYRINTILI İNCELEMELER YAPILDI

Ziyaret sırasında heyet, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki salonlar, altyapı imkanları ve sosyal alanlarda ayrıntılı incelemeler yaptı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, tesis gezisinin ardından heyeti makamında kabul etti.

Görüşmede, NBA Avrupa organizasyonuna yönelik karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirildi.

