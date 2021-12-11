NBA yıldızı Antetokounmpo, Alperen Şengün'ü övdü

11 Aralık 2021 Cumartesi, 16:30

Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, NBA'de gece oynanan ve deplasmanda Houston Rockets'ı 123-114 mağlup ettikleri maçın ardından soruları yanıtladı.

Bucks'ın all-star yıldızı Antetokounmpo, 15 dakika 54 saniye süre aldığı maçta 15 sayı, 5 ribauntluk performansıyla kariyer rekoru kıran Alperen Şengün'le ilgili soru üzerine, "Çok iyi bir oyuncu. Biraz zamana ihtiyacı var. Hiçbir şey ona acele ettirmiyor. Alçak postta yavaş görünebilir ama etkili. Kenardan gelerek takıma enerji veriyor. Agresif oynuyor, perdeleme yapıyor." ifadelerini kullandı.