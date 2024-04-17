NBA yıldızı Blake Griffin'den emeklilik kararı!

Yayınlanma: 17.04.2024 - 12:51

Güncelleme: 17.04.2024 - 12:51

NBA'de Boston Celtics'in ABD'li oyuncusu Blake Griffin, 35 yaşında basketbolu bıraktığını duyurdu.

"KARİYERİMİ DÜŞÜNDÜKÇE..."

ABD'li basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kendimi hiçbir zaman emeklilik duyurusu yapacak bir adam olarak hayal etmedim. Ancak kariyerimi düşündükçe ifade etmek istediğim şeylerden biri minnettarlıktı" ifadelerini kullandı.

Blake Griffin, NBA kariyerinde Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Brooklyn Nets ve Boston Celtics formalarını giydi.