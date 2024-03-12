NBA'de Atlanta Hawks'a Saddiq Bey'den kötü haber!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Atlanta Hawks, ABD'li oyuncu Saddiq Bey'in sakatlığı sebebiyle sezonu kapattığını açıkladı.
Atlanta Hawks, ABD'li forveti Saddiq Bey'in sol çapraz bağındaki yırtık nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini duyurdu.
Hawks oyuncusu, Atlanta'nın pazar gecesi New Orleans Pelicans'a mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanmıştı.
Saddiq Bey
TAKAS SONUCU KADROYA KATILMIŞTI
Atlanta, 24 yaşındaki basketbolcuyu 2023'ün son takas gününde dört takımlı bir anlaşmanın parçası olarak Detroit Pistons'tan kadrosuna katmıştı.
Bu yaz sınırlı serbest oyuncu olacak Bey, bu sezon Atlanta formasıyla çıktığı 63 maçta 13,7 sayı ve 6,5 ribaund ortalamaları yakaladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Kurum'a büyük şok...
- Başsavcılıktan CHP'ye 'para sayma' soruşturması
- Bayram ikramiyesinde rakam belli oldu
- İstanbul yarışında son anket açıklandı
- Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert tepki!
- Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
- Ulusal gazetede yayımlanan o ilana tepki!
- Kobra Murat'tan üzen haber: Helallik istedi!
- Yıldırım'ın sözleri İYİ Parti'yi karıştırdı
- Cenazede fotoğraf ısrarı: Şener Şen tepki gösterdi!