NBA'de Atlanta Hawks'a Saddiq Bey'den kötü haber!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Atlanta Hawks, ABD'li oyuncu Saddiq Bey'in sakatlığı sebebiyle sezonu kapattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 13:15
NBA'de Atlanta Hawks'a Saddiq Bey'den kötü haber!
Abone Ol google-news

Atlanta Hawks, ABD'li forveti Saddiq Bey'in sol çapraz bağındaki yırtık nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Hawks oyuncusu, Atlanta'nın pazar gecesi New Orleans Pelicans'a mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanmıştı.

Saddiq Bey

TAKAS SONUCU KADROYA KATILMIŞTI

Atlanta, 24 yaşındaki basketbolcuyu 2023'ün son takas gününde dört takımlı bir anlaşmanın parçası olarak Detroit Pistons'tan kadrosuna katmıştı.

Bu yaz sınırlı serbest oyuncu olacak Bey, bu sezon Atlanta formasıyla çıktığı 63 maçta 13,7 sayı ve 6,5 ribaund ortalamaları yakaladı.


Saddiq Bey haberleri Atlanta Hawks haberleri sakatlık haberleri nba haberleri

İlgili Haberler

NBA'de Onuralp Bitim kariyer rekoru kırdı: Chicago Bulls kendi evinde kayıp!

NBA'de Onuralp Bitim kariyer rekoru kırdı: Chicago Bulls kendi evinde kayıp!
NBA'de Domantas Sabonis ve De'Aaron Fox'tan Alperen Şengün açıklaması!

NBA'de Domantas Sabonis ve De'Aaron Fox'tan Alperen Şengün açıklaması!
NBA'de Giannis Antetokounmpo-Damian Lillard ikilisi Los Angeles Clippers'a acımadı!

NBA'de Giannis Antetokounmpo-Damian Lillard ikilisi Los Angeles Clippers'a acımadı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu gıdalara dikkat! 'Öldürmüyor, süründürüyorlar...'

Bu gıdalara dikkat! 'Öldürmüyor, süründürüyorlar...'
İstanbul’da son anket ortaya çıktı… Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki puan farkı açıklandı!

İstanbul’da son anket ortaya çıktı… Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki puan farkı açıklandı!
Acun Ilıcalı Süper Lig'i eleştirdi: TFF'ye çözüm önerisi sundu!

Acun Ilıcalı Süper Lig'i eleştirdi: TFF'ye çözüm önerisi sundu!
Mavi takımın hırsızlık cezası: Survivor tarihinde ilk kez yaşananlar!

Mavi takımın hırsızlık cezası: Survivor tarihinde ilk kez yaşananlar!
Union Saint-Gilloise maçında sakatlanmıştı: Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

Union Saint-Gilloise maçında sakatlanmıştı: Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip… Anastasia Pokreshchuk estetiklerini sıraladı

Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip… Anastasia Pokreshchuk estetiklerini sıraladı
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert tepki: 'Şampiyonun kim olacağı...'

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert tepki: 'Şampiyonun kim olacağı...'
Dolar/TL’de yükselişini sürdürüyor: Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 12 Mart 2024 döviz fiyatları

Dolar/TL’de yükselişini sürdürüyor: Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 12 Mart 2024 döviz fiyatları