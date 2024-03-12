NBA'de Atlanta Hawks'a Saddiq Bey'den kötü haber!

Yayınlanma: 12.03.2024 - 13:15

Güncelleme: 12.03.2024 - 13:15

Atlanta Hawks, ABD'li forveti Saddiq Bey'in sol çapraz bağındaki yırtık nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Hawks oyuncusu, Atlanta'nın pazar gecesi New Orleans Pelicans'a mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanmıştı.

Saddiq Bey

TAKAS SONUCU KADROYA KATILMIŞTI

Atlanta, 24 yaşındaki basketbolcuyu 2023'ün son takas gününde dört takımlı bir anlaşmanın parçası olarak Detroit Pistons'tan kadrosuna katmıştı.

Bu yaz sınırlı serbest oyuncu olacak Bey, bu sezon Atlanta formasıyla çıktığı 63 maçta 13,7 sayı ve 6,5 ribaund ortalamaları yakaladı.