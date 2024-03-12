NBA'de Onuralp Bitim kariyer rekoru kırdı: Chicago Bulls kendi evinde kayıp!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Onuralp Bitim'in formasını giydiği Chicago Bulls, kendi evinde ağırladığı Dallas Mavericks'e 127-92 mağlup oldu.

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Yayınlanma: 12.03.2024 - 10:23
NBA'de Onuralp Bitim kariyer rekoru kırdı: Chicago Bulls kendi evinde kayıp!
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NBA'e 6 maçla devam edildi. Bulls forması giyen ve maçta 25 dakika süre alan milli basketbolcu Onuralp Bitim, 17 sayı, 5 ribaunt, 1 asistle NBA kariyerinin en iyi istatistiklerine ulaştı.

Mavericks'in all-star yıldızı Luka Doncic 27 sayı, 12 ribaunt, 14 asistle üst üste 7. "triple-double"ını yaptı. Dereck Lively 22 sayı, 7 ribaunt, Daniel Gafford 20 sayı, 7 ribaunt, Kyrie Irving 14 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Bulls'ta ise DeMar DeRozan 13 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, Nikola Vucevic 13 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, Coby White 12 sayıyla oynadı.

NBA'de alınan sonuçlar şöyle:

Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 114-97

Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns: 111-117

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 102-112

Chicago Bulls-Dallas Mavericks: 92-127

Denver Nuggets-Toronto Raptors: 125-119

Portland Trail Blazers-Boston Celtics: 99-121


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