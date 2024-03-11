NBA'de Giannis Antetokounmpo-Damian Lillard ikilisi Los Angeles Clippers'a acımadı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Clippers'ı 124-117 mağlup etti.

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Yayınlanma: 11.03.2024 - 11:47
NBA'de Giannis Antetokounmpo-Damian Lillard ikilisi Los Angeles Clippers'a acımadı!
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NBA'e 9 maçla devam edildi. Giannis Antetokounmpo-Damian Lillard ikilisinin üstün performansıyla Bucks, Clippers'ı 7 sayı farkla yendi.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 7 ribaunt, 10 asist ile oynarken Damian Lillard ise 35 sayı, 7 ribaunt, 11 asist ile galibiyete katkı verdi.

Clippers'ta Norman Powell, 26 sayıyla maçı tamamladı.

DAVİS'TEN 27 SAYI, 25 RİBAUNT

Los Angeles Lakers, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 120-109 yendi.

Lakers'ta Anthony Davis, 27 sayı, 25 ribaunt, 7 top çalma, 5 asist ile maçı tamamlayarak galibiyette önemli rol oynadı, LeBron James ise 29 sayı, 8 ribaunt, 9 asist kaydetti.

Timberwolves'ta ise Anthony Edwards ve Naz Reid, 25'er sayıyla maçı tamamlamasına rağmen bu performansları mağlubiyete engel olmadı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Atlanta Hawks-New Orleans Pelicans: 103-116

Miami Heat-Washington Wizards: 108-110

Orlando Magic-Indiana Pacers: 97-111

Sacramento Kings-Houston Rockets: 104-112

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 101-120

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 73-79

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 124-93

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 120-109

Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks: 117-124


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