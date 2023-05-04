NBA'de Boston Celtics, Philadelphia 76ers serisini eşitledi

Yayınlanma: 04.05.2023 - 10:42

Güncelleme: 04.05.2023 - 10:42

NBA'de play-off heyecanı devam ediyor.

Boston Celtics, TD Garden'da oynanan Doğu Konferansı yarı finalleri 2. maçında Philadelphia 76ers'ı 121-87 mağlup ederek, seride 1-1 eşitliği sağladı.

MVP PARKELERE DÖNDÜ

Celtics'te Jaylen Brown 25 sayı, 4 asist, 3 ribaund ve 2 top çalmayla takımının en skoreri olurken, Malcolm Brogdon benchten 23 sayı ve 6 ribaundlık bir katkı sağladı. Marcus Smart ve Derrick White 15'er sayı kaydederken, maç boyunca birçok kez faul problemine giren Jayson Tatum sadece 19 dakika forma giyerek 7 sayı bulabildi.

Joel Embiid

Sixers'ta Tobias Harris 16 sayı ve 7 ribaundla mücadele etti. Yeni MVP Joel Embiid, uzun aradan sonra parkelere döndüğü maçta 27 dakika oynayarak 15 sayı, 3 ribaund ve 5 blokla maçı tamamladı. Tyrese Maxey 13 sayı, 3 ribaund ve 3 asist kaydederken, James Harden 12 sayı, 10 ribaund ve 4 asistle oynadı.

Serinin 3. maçı, Cuma gecesi Philadelphia'da oynanacak.