NBA'de Brooklyn Nets'ten Jacque Vaughn kararı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Brooklyn Nets, ABD'li başantrenör Jacque Vaughn ile yola devam kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 11:35
NBA'de Brooklyn Nets'ten Jacque Vaughn kararı
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Brooklyn Nets, başantrenör Jacque Vaughn'un sözleşmesini uzattı.

Nets, Vaughn ile 2026-27 sezonu sonuna dek sürecek bir sözleşme için anlaştığını açıkladı.

Brooklyn oyuncuları, Steve Nash'in yerine gelen Vaughn hakkında liderliği, ayrıntılara gösterdiği özeni ve savunmaya odaklanması nedeniyle birçok kez övgülerde bulunmuştu.

Jacque Vaughn

32 GALİBİYET ELDE ETTİ

Kasım ayında takımın başına geçen ABD'li koç, bu süre zarfında 32-19'luk bir seri yakaladı.

Nets ise Doğu Konferansı'nda 34-24'lük bir dereceyle beşinci sırada yer alıyor.


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