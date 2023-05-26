NBA'de Celtics, Heat'i yenerek seriyi 6. maça taşıdı
NBA Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Miami Heat'i 110-97 yenerek geride olduğu seriyi 3-2'ye getirdi. Heat forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven 3 dakika 20 saniye sahada kaldığı mücadeleyi 2 sayı, 2 ribaunt, 1 blokla tamamladı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı final serisi 5. maçında Boston Celtics, TD Garden'da Miami Heat'i konuk etti. Celtics, sahasında Heat'i 110-97 yenerek geride olduğu seriyi 3-2'ye getirdi.
24 SAYIYLA OYNADI
Celtics'te Derrick White 24 sayı, 3 ribaunt, Marcus Smart 23 sayı, 5 top çalma, Jayson Tatum 21 sayı, 8 ribaunt, 11 asist ve Jaylen Brown 21 sayı, 3 top çalmayla galibiyete katkı sağladı.
MİLLİ OYUNCU 3 DAKİKA SÜRE ALDI
Konuk takımda Duncan Robinson 18 sayı, 9 asist, Bam Adebayo 16 sayı, 8 ribaunt, Haywood Highsmith 15 sayı ve Jimmy Butler 14 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynadı. Heat'te Ömer Faruk Yurtseven ise 3 dakika 20 saniye sahada kaldığı mücadeleyi 2 sayı, 2 ribaunt, 1 blokla tamamladı.
Serinin 6. maçı, Heat'in ev sahipliğinde 28 Mayıs Pazar günü TSİ 03.30'da yapılacak. Seride 4 galibiyete ulaşacak taraf, NBA finalinde Denver Nuggets'ın rakibi olacak.
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