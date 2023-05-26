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NBA'de Celtics, Heat'i yenerek seriyi 6. maça taşıdı

NBA Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Miami Heat'i 110-97 yenerek geride olduğu seriyi 3-2'ye getirdi. Heat forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven 3 dakika 20 saniye sahada kaldığı mücadeleyi 2 sayı, 2 ribaunt, 1 blokla tamamladı.

AA
Yayınlanma: 26.05.2023 - 10:16
NBA'de Celtics, Heat'i yenerek seriyi 6. maça taşıdı
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı final serisi 5. maçında Boston Celtics, TD Garden'da Miami Heat'i konuk etti. Celtics, sahasında  Heat'i 110-97 yenerek geride olduğu seriyi 3-2'ye getirdi.

24 SAYIYLA OYNADI

Celtics'te Derrick White 24 sayı, 3 ribaunt, Marcus Smart 23 sayı, 5 top çalma, Jayson Tatum 21 sayı, 8 ribaunt, 11 asist ve Jaylen Brown 21 sayı, 3 top çalmayla galibiyete katkı sağladı.

MİLLİ OYUNCU 3 DAKİKA SÜRE ALDI

Konuk takımda Duncan Robinson 18 sayı, 9 asist, Bam Adebayo 16 sayı, 8 ribaunt, Haywood Highsmith 15 sayı ve Jimmy Butler 14 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynadı. Heat'te Ömer Faruk Yurtseven ise 3 dakika 20 saniye sahada kaldığı mücadeleyi 2 sayı, 2 ribaunt, 1 blokla tamamladı.

Serinin 6. maçı, Heat'in ev sahipliğinde 28 Mayıs Pazar günü TSİ 03.30'da yapılacak. Seride 4 galibiyete ulaşacak taraf, NBA finalinde Denver Nuggets'ın rakibi olacak.


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