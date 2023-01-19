NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Houston Rockets'a yetmedi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, kendi evinde konuk ettiği Charlotte Hornets'e 122-117 mağlup oldu.
NBA'de Houston Rockets, Jalen Green ile milli oyuncu Alperen Şengün'ün üstün performanslarına rağmen Charlotte Hornets'a 122-117 yenildi.
NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcisi Hornets, bu sezonki 12. galibiyetine, çekişmeli bir mücadelenin ardından deplasmanda Rockets'ı 5 sayı farkla yenerek ulaştı.
Hornets'te Terry Rozier 26 sayı ve 6 asist, Mason Plumlee 17 sayı ve 9 ribaunt, Mark Williams 17 sayı ve 6 ribaunt, P.J. Washington 16 sayı ve 8 ribaunt, sol ayak bileğinden sakatlanarak üçüncü çeyrekte oyundan çıkmak zorunda kalan LaMelo Ball 13 sayı, Jalen McDaniels 12 sayı ve 5 top çalmayla mücadele etti.
Alperen Şengün
Mağlubiyet serisi 12 maça çıkan Rockets'ta, Green 41 sayıyla kariyer rekorunu egale ederken, 7 asist ve 5 ribauntla oynadı.
Los Angeles Lakers karşısındaki 33 sayılık performansıyla kariyer rekoru kıran Alperen ise yüksek formunu, bu maça da yansıttı. Milli oyuncu, ilk 5'te başlayarak 39 dakika 12 saniye süre aldığı mücadeleyi 24 sayı, 5'i hücum olmak üzere 12 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma ve 1 blokla "double-double" yaparak tamamladı.
Nikola Jokic (sağda)
NIKOLA JOKIC, NUGGETS TARİHİNE GEÇTİ
Batı ekiplerinin çekişmeli mücadelesinde, Denver Nuggets, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 122-118'lik skorla geçerek konferans liderliğini sürdürdü.
Galibiyet serisini 8 maça çıkaran ve 32. kez kazanan Nuggets'ta all-star Nikola Jokic 31 sayı,13 asist ve 11 ribaunt ile bu sezon 14. kez "triple-double" yaparken, yeni bir rekora imza attı. Sırp basketbolcu, Alex English'i (837 maçta 3 bin 679) geçerek Nuggets tarihinin en çok asist yapan oyuncusu (568 maçta 3 bin 686) oldu. Jamal Murray 28 sayı ve 4 asist, Bruce Brown 16 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Aaron Gordon da 12 sayıyla oynadı.
Bu sezon 24. kez kaybeden Timberwolves'ta 7 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Takımın maçtaki en skorer ismi ise 18 sayı kaydeden Jaden McDaniels oldu.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
New York Knicks-Washington Wizards: 105-116
Dallas Mavericks-Atlanta Hawks: 122-130
Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers: 126-106
New Orleans Pelicans-Miami Heat: 98-124
Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers: 115-114
Houston Rockets-Charlotte Hornets: 117-122
Utah Jazz-Los Angeles Clippers: 126-103
Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 122-118
Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 111-116
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