NBA'de Minnesota Timberwolves'tan 150 sayılık galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, kendi evinde konuk ettiği Chicago Bulls'u 150-126 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2022 Pazartesi, 10:19
NBA'de Minnesota Timberwolves'tan 150 sayılık galibiyet
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NBA'de gecenin maçları tamamlanırken en dikkat çekici sonuç Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls karşılaşmasında ortaya çıktı.

Target Center'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi Minnesota Timberwolves 150-126 kazanırken Anthony Edwards 37 sayı 11 asist 7 ribauntluk performansı ile öne çıkan isim oldu.

Chicago Bulls'ta ise DeMar Derozan, 29 sayı 6 asist 4 ribaunt ile oynadı.

NBA'de gecenin diğer sonuçları şu şekilde:

Indiana Pacers 106-109 New York Knicks

Detroit Pistons 121-124 Brooklyn Nets

Toronto Raptors 110-126 Golden State Warriors

Denver Nuggets 119-115 Charlotte Hornets

Los Angeles Lakers 119-117 Washington Wizards


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