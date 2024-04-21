NBA'de play-off başladı: Cleveland Cavaliers seride 1-0 öne geçti!
Cleveland Cavaliers, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off serisi ilk maçında kendi evinde ağırladığı Orlando Magic'i 97-83 mağlup etti.
NBA'de play-off heyecanı başladı. Doğu Konferansı Play-off ilk maçında Cleveland Cavaliers ile Orlando Magic karşı karşıya geldi.
Field House Salonu'nda oynanan maçı Cleveland 97-83 kazandı.
CLEVELAND ÖNE GEÇTİ
Cleveland Cavaliers'ta Donovan Mitchell 30 sayı, 2 ribaund, 3 asist ile yıldızlaştı. Orlando Magic'te ise Paolo Banchero 24 sayı, 7 ribaund, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.
Bu sonuçla Cleveland Cavaliers, seride 1-0 öne geçmeyi başardı. Seride dört galibiyete ilk ulaşan takım, Doğu Konferansı'nda yarı finale çıkacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD duyurdu: Tokat'ta korkutan deprem!
- Canlı yayında İmamoğlu anons edildi
- İstiklal Caddesi'nde yeni dönem başlıyor
- AKP Grup Başkanı Güler'den partiyi karıştıracak iddia
- Emeklilere refah paketinin ayrıntıları belli oldu
- Metin Akpınar'ın kızlarına bakan komşu konuştu
- Şimşek'in 'kısıtlamaları' belli oldu!
- Savcılıktan ‘Sayıştay’ şartı!
- Türk fizikçi ‘motivasyon’ kaynağını açıkladı!
- Rus şirket icralık oldu