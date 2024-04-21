NBA'de play-off başladı: Cleveland Cavaliers seride 1-0 öne geçti!

Cleveland Cavaliers, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off serisi ilk maçında kendi evinde ağırladığı Orlando Magic'i 97-83 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 10:32
NBA'de play-off başladı: Cleveland Cavaliers seride 1-0 öne geçti!
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NBA'de play-off heyecanı başladı. Doğu Konferansı Play-off ilk maçında Cleveland Cavaliers ile Orlando Magic karşı karşıya geldi.

Field House Salonu'nda oynanan maçı Cleveland 97-83 kazandı.

CLEVELAND ÖNE GEÇTİ

Cleveland Cavaliers'ta Donovan Mitchell 30 sayı, 2 ribaund, 3 asist ile yıldızlaştı. Orlando Magic'te ise Paolo Banchero 24 sayı, 7 ribaund, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi. 

Bu sonuçla Cleveland Cavaliers, seride 1-0 öne geçmeyi başardı. Seride dört galibiyete ilk ulaşan takım, Doğu Konferansı'nda yarı finale çıkacak.


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