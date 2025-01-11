NBA'de Spurs-Lakers ve Hornets-Clippers maçları ertelendi
Spurs-Lakers ve Hornets-Clippers maçları, Los Angeles bölgesindeki devam eden orman yangınları nedeniyle ertelendi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers ve Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers arasında bu gece oynanması planlanan maçlar, Los Angeles bölgesindeki devam eden orman yangınları nedeniyle ertelendi.
NBA'den yapılan açıklamaya göre, yeniden planlanan maçların tarihleri daha sonra duyurulacak.
ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentindeki orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Los Angeles ve çevresinde günlerdir devam eden orman yangınlarını kontrol altına almaya yönelik çalışmalar, aralıksız devam ediyor.
Etiketler: #nba #Los Angeles Lakers #Los Angeles Clippers #Yangın
Spor Haberleri
- Uğurcan Çakır transfere karşı çıktı!
- Galatasaray'da berat takdim töreni düzenlendi
- Spurs-Lakers ve Hornets-Clippers maçları ertelendi
- Aykut Kocaman, Edip Akbayram için hastaneye gitti!
- Galatasaray'da 2 eksik, 3 isim sınırda!
- Everton'da ikinci David Moyes dönemi
- Ahmet Çalık, vefatının 3. yıl dönümünde unutulmadı
- Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık paylaşımı
- Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic'ten müjdeli haber!
- Şener Şen, Galatasaray Divan Üyesi oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni Yol'un Genel Başkanı belli oldu
- Şam ziyaretine 'Erdoğan' iptali
- Görüşmedeki isim konuşulanları aktardı
- 'Hiçbir onurlu cumhurbaşkanı...'
- Ünlü giyim devi resmen iflas etti
- Dikkat, mirasınıza çökebilirler!
- Şahan Gökbakar, Ahmet Hakan'ı böyle ti'ye aldı
- İntihar notu paylaştı, ölü bulundu!
- Naci Görür'den 2 kent için korkutan uyarı
- Köprü ve otoyola yapılacak zam özel bankadan sızdırıldı!