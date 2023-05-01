NBA'de Stephen Curry tarih yazdı: Golden State Warriors yarı finale yükseldi
ABD'li basketbolcu Stephen Curry'nin 50 sayı atarak NBA tarihine geçtiği karşılaşmada Golden State Warriors, Sacramento Kings'i deplasmanda 120-100 mağlup ederek Batı Konferansı yarı finaline yükseldi.
Amerikan BAsketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı çeyrek final yedinci maçında Golden State Warriors ile Sacramento Kings karşı karşıya geldi.
Golden 1 Center'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Golden State Warriors 120-100 kazandı ve Batı Konferansı yarı finaline yükselen taraf oldu.
CURRY NBA TARİHİNE GEÇTİ
Golden State Warriors'ta yıldız oyuncu Stephen Curry, karşılaşmayı 50 sayı, 8 ribaunt, 6 asist ile tamamladı ve NBA tarihinde bir play-off serisi yedinci maçında 50 sayı bulan ilk basketbolcu oldu. Sacramento Kings'te ise Domantas Sabonis'in 22 sayı, 8 ribaunt, 7 asisti galibiyet için yeterli olmadı.
Golden State Warriors, Batı Konferansı yarı finalinde LeBron James'in önderliğindeki Los Angeles Lakers ile karşı karşıya gelecek.
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