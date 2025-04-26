NBA'de Timberwolves, Lakers'ı 116-104 yenerek seride 2-1 öne geçt
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Minnesota Timberwolves, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 116-104 yenerek seride 2-1 öne geçti.
NBA'de play-off'lara 3 maçla devam edildi. Target Center'daki Batı Konferansı 1. tur üçüncü maçında Timberwolves, Lakers ile karşılaştı.
Jaden McDaniels'ın 30 sayı ve 5 ribaunt, Anthony Edwards'ın da 29 sayı, 8'er ribaunt ve asistle oynadığı mücadelede Timberwolves, rakibini 116-104 mağlup etti.
Konuk ekip Lakers'ın 40 yaşındaki tecrübeli yıldızı LeBron James 38 sayı kaydederek bir NBA play-off maçında 35'in üzerinde sayı atan en yaşlı oyuncu oldu.
Dört galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı serinin dördüncü maçı, yarın oynanacak.
Sonuçlar
Orlando Magic-Boston Celtics: 95-93 (1-2)
Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 117-101 (1-2)
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 116-104 (2-1)
Etiketler: #nba #Los Angeles Lakers #minnesota timberwolves
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