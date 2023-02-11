NBA'de üç yıldız isim All-Star kadrosundan çıkarıldı

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 10:51

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 10:51

Anthony Edwards, De'Aaron Fox, Pascal Siakam, sakatlıkları süren Stephen Curry, Kevin Durant ve Zion Williamson'ın yerine NBA All-Star maçı kadrosuna dahil edildi.

NBA'in internet sitesindeki açıklamaya göre, Minnesota Timberwolves'tan Edwards ve Sacramento Kings'ten Fox kariyerlerinde ilk kez all-star seçildi. Toronto Raptors'tan Siakam ise 2. defa bu onuru yaşadı.

Kevin Durant

LEBRON İLE GIANNIS TAKIMLARINI KURACAK

Daha önce yedek kadroya seçilen Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Lauri Markkanen (Utah Jazz) ve Ja Morant (Memphis Grizzlies) ise Curry (Golden State Warriors), Durant (Phoenix Suns), Williamson'ın (New Orleans Pelicans) yerine ilk 5'te sahaya çıkacak.

72. NBA All-Star maçı, 20 Şubat'ta TSİ sabaha karşı ABD'nin Salt Lake City kentinde oynanacak. Oylama sonucu takımlara kaptanlık yapma hakkı kazanan LeBron James ve Giannis Antetokounmpo, karşılaşma öncesi oyuncu havuzundan yapacakları seçimlerle takımlarını oluşturacak.