NBA'de üç yıldız isim All-Star kadrosundan çıkarıldı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) All-Star hafta sonu etkinlikleri yaklaşırken Stephen Curry, Kevin Durant ve Zion Williamson kadrodan çıkarıldı. Üç yıldız ismin yerine Anthony Edwards, De'Aaron Fox, Pascal Siakam kadroya dahil edildi.
Anthony Edwards, De'Aaron Fox, Pascal Siakam, sakatlıkları süren Stephen Curry, Kevin Durant ve Zion Williamson'ın yerine NBA All-Star maçı kadrosuna dahil edildi.
NBA'in internet sitesindeki açıklamaya göre, Minnesota Timberwolves'tan Edwards ve Sacramento Kings'ten Fox kariyerlerinde ilk kez all-star seçildi. Toronto Raptors'tan Siakam ise 2. defa bu onuru yaşadı.
Kevin Durant
LEBRON İLE GIANNIS TAKIMLARINI KURACAK
Daha önce yedek kadroya seçilen Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Lauri Markkanen (Utah Jazz) ve Ja Morant (Memphis Grizzlies) ise Curry (Golden State Warriors), Durant (Phoenix Suns), Williamson'ın (New Orleans Pelicans) yerine ilk 5'te sahaya çıkacak.
72. NBA All-Star maçı, 20 Şubat'ta TSİ sabaha karşı ABD'nin Salt Lake City kentinde oynanacak. Oylama sonucu takımlara kaptanlık yapma hakkı kazanan LeBron James ve Giannis Antetokounmpo, karşılaşma öncesi oyuncu havuzundan yapacakları seçimlerle takımlarını oluşturacak.
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