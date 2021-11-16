NBA'den Timberwolves'a 250 bin dolar para cezası
NBA ekiplerinden Minnesota Timberwolves, şehir dışında gerçekleştirdiği antrenman sebebiyle 250 bin dolar para cezasına çarptırıldı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, sezon öncesi şehir dışında hazırlık kampı düzenleyen Minnesota Timberwolves’a 250 bin dolar para cezası verdi.
NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada cezaya gerekçe olarak Timberwolves’un eylül ayının başında Miami kentinde gerçekleştirdiği antrenmanlar gösterildi.
Lig kuralları, takımların sezon öncesi kendi şehirleri dışında antrenman yapmasına izin vermiyor.
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