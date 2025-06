Necati Ateş: 'Emiliano Martinez'i Muslera ikna eder'

Galatasaray'da futbol ve antrenör olarak kupa kazanan, teknik direktör Necati Ateş, ''Osimhen'in karar vermek için bu kadar beklemesi normal değil. Galatasaray Osimhen'in yapabileceği her şeyi yaptı. Daha fazlası olmaz. Osimhen olmazsa, Galatasaray çok iyi bir santrafor alacak; çünkü Icardi'nin nasıl döneceği bilinmiyor. Jonathan David bu seviyelerde bir santrafor. Osimhen A Plus, Jonathan David A... A Plus oyuncu dünyada 4 ya da 5 tane. Osimhen gibi A plus bir oyuncuyu bulmanız çok zor'' şeklinde konuştu.

Ter Stegen değil, Emiliano Martinez Alınmalı

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Necati Ateş, ''Petrovic çok iyi kaleci. Olympiakos'un kalecisi Tzolakis harika bir kaleci, Yunanistan'da Panathiniakos'ta çalışırken, onu yakından gözlemledim. Onlara karşı 4-5 maç oynadık. Ayaklarını iyi kullanıyor. Bu iki kaleciden bir tanesini almak gerek. Ama çok para ödenecek ise Emiliano Martinez'e gitmek en doğrusu. Martinez'in Muslera ile ilişkisi çok iyi. Ona Galatasaray'ı en iyi anlatabilecek kişi Muslera... Ter Stegen uzun süredir oynamıyor. Bu kadar para ona verilmez. Martinez'e verilir'' dedi.

Barış Alper giderse Kingsley Coman ya da Gnabary

Ateş, ''Barış Alper Yılmaz'ı isteyen takımlara var. Giderse, Yunus Akgün'ü ortaya çekip, sol kenar için Kingsley Coman, Serge Gnabary gibi oyuncular alınabilir. Galatasaray bu seviyede oyuncular ile oynaması gerek. Barış Alper'in transferi en 30 milyon Euroya olur'' dedi.

Necati Ateş Nelsson, Derick Köln ve Nicolo Zaniolo kesin olarak gönderileceğini geniş kadroda şansları olmadığını sözlerine ekledi.