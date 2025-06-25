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TBF'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza!

TBF'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza!

25.06.2025 17:49:00
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AA
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TBF'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza!

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi play off mücadelesi 4.maçında yaşanan olaylar sebebiyle Fenerbahçe ve Beşiktaş, TBF tarafından para cezasına çarptırıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübüne 746 bin 250, Fenerbahçe Kulübüne ise 30 bin lira para cezası verdi.


TBF'den yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı kulüp, Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig play-off finali dördüncü maçında yaşanan olaylardan dolayı para cezasına çarptırıldı. Beşiktaş'a, salon ve seyirci olayları nedeniyle 100 bin, seyircilerin neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 590 bin, merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle 56 bin 250 olmak üzere toplam 746 bin 250 lira para cezası uygulandı.


Kurul, Fenerbahçe'ye ise salon ve seyirci olayları sebebiyle 30 bin lira para cezası verdi.

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #TBF

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