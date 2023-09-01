Necip Uysal: 'Hedefimiz final'
Beşiktaş forması giyen Necip Uysal, Dinamo Kiev karşılaşmasının ardından konuştu. Uysal, 'Hedefimiz final' dedi.
Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, 1-0 kazanılan Dinamo Kiev müsabakasını değerlendirdi.
Necip Uysal, "Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İlk maçtan sonra rakibimizi çok iyi analiz ettik. Bugün herkes çok iyi mücadele etti. Gruplara kaldık ve orada da ülkemizi en iyişekilde temsil edeceğiz." dedi.
Deneyimli oyuncu ayrıca, "Beşiktaş'ta hedef her zaman şampiyonluktur. Bu her zaman böyle olacak. Konferans Ligi'nde hedefimiz tabii ki final oynamak." sözlerini sarf etti.
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