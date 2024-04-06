Nefes kesen maçta Bahçeşehir Koleji galip geldi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Emlakjet'i 96-93 yendi.
Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında konuk ettiği Beşiktaş Emlakjet'i 96-93 mağlup etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak
Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül, Boutsiele 18, Taylor 17, Cavanaugh 22, Bouteille 20, Arca Tülüoğlu 4, Kell 10, Can Maxim Mutaf 3, Berkay Candan 2, Ahmet Safa Yılmaz
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 27, Needham 13, Mitchell, Kerem Kuthan Konan 9, Delgado 9, Allman 11, Yiğit Arslan 7, Berkan Durmaz 5, Samet Yiğitoğlu 12
1. Periyot: 29-30
Devre: 57-52
3. Periyot: 74-70
Beş faulle çıkan: 39.11 Angel Delgado (Beşiktaş Emlakjet)
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