Nefes kesen maçta Bahçeşehir Koleji galip geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Emlakjet'i 96-93 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 21:02
Nefes kesen maçta Bahçeşehir Koleji galip geldi
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Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında konuk ettiği Beşiktaş Emlakjet'i 96-93 mağlup etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak

Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül, Boutsiele 18, Taylor 17, Cavanaugh 22, Bouteille 20, Arca Tülüoğlu 4, Kell 10, Can Maxim Mutaf 3, Berkay Candan 2, Ahmet Safa Yılmaz

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 27, Needham 13, Mitchell, Kerem Kuthan Konan 9, Delgado 9, Allman 11, Yiğit Arslan 7, Berkan Durmaz 5, Samet Yiğitoğlu 12

1. Periyot: 29-30

Devre: 57-52

3. Periyot: 74-70

Beş faulle çıkan: 39.11 Angel Delgado (Beşiktaş Emlakjet)


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