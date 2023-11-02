Nefes kesen maçta Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u devirdi!

Yayınlanma: 02.11.2023 - 23:05

Güncelleme: 02.11.2023 - 23:05

THY Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 79-77 mağlup etti.

Pierre'in üst üste üç sayılık atışlarıyla maça başlayan Fenerbahçe, bu oyuncusundan 9 sayılık katkı aldığı ilk 2 buçuk dakikalık bölümde skoru 11-1 yaptı.

Savunmada etkili bir görüntü çizen sarı-lacivertliler, hızlı hücumlardan da boş dönmeyerek farkı daha da açtı. Fenerbahçe Beko, Pierre'in 14 sayı attığı ilk çeyreği 29-14 önde tamamladı.

İkinci periyot karşılıklı basketlerle geçerken, bu çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümünü Fenerbahçe Beko 38-22 önde tamamladı. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 46-33 önde gitti.

İkinci yarıya Olympiakos hızlı başladı. Fenerbahçe Beko'nun 2 sayı kaydettiği ilk 4 dakikada, Yunanistan temsilcisi 10-2'lik seri yakalayarak skoru 48-43'e getirdi. Çeyreğin kalanında Olympiakos farkı 1 sayıya kadar indirirken, son çeyreğe de 58-57'lik skorla girdi.

Mücadelenin son bölümü karşılıklı sayılarla başlarken, Wilbekin'in 3 serbest atışta isabet bulmasıyla fark 4 sayıya yükseldi: 65-61. Son bölümde üst üste fauller neticesinde Johnathan Motley bitime 5 dakika kala 5 faulle oyun dışında kaldı.

Bitime 2 dakika 24 saniye kala Olympiakos ilk kez aradaki farkı kapatarak eşitliği yakaladı: 74-74. Molanın ardından üst üste 2 hücumda Papagiannis ile sayıyı bulan Fenerbahçe Beko, skoru 79-74'e getirirken Peters'ın üç sayılık atışıyla fark yeniden 2'ye indi: 79-77. Her iki ekip de son hücumdan boş döndü ve Fenerbahçe Beko parkeden 79-77'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko 6. maçlar sonunda 5. galibiyetini elde ederken Olympiakos ise 3. yenilgisini aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Fernando Rocha (Portekiz), Uros Nikolic (Sırbistan), Saso Petek (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: Papagiannis 15, Hayes-Davis 9, Pierre 14, Guduric 4, Calathes 6, Sestina, Wilbekin 7, Dorsey 8, Motley 10, Madar 6

Olympiakos: Walkup, Canaan 15, Fall 7, Papnikolaou 7, Peters 19, Brazdeikis 4, Williams-Goss 13, Milutinov 12, Larentzakis

1. Periyot: 29-14

Devre: 46-33

3. Periyot: 58-57

5 faulle çıkan: 35.13 Motley (Fenerbahçe Beko)