Nefes kesen maçta kazanan TOFAŞ oldu!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında normal süresi 89-89 eşitlikle tamamlanan maçta TOFAŞ, deplasmanda Manisa Basket'i 109-106 yendi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Manisa Basket'e konuk oldu.
Muradiye Salonu'ndaki karşılaşmada deplasman ekibi TOFAŞ, normal süresi 89-89 eşitlikle tamamlanan maçta Manisa Basket'i 2 uzatma periyodu sonunda 109-106 mağlup etti.
Salon: Muradiye
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı
Manisa Basket: Pickett 19, Chiozza 15, Leon Apaydın 3, Saben Lee 30, White Jr 9, Buğra Çal, Besson 18, Thomas 12, Yunus Emre Sonsırma
TOFAŞ: Reed 27, Perez 21, Trifunovic 15, Demircan Demir, Pasecniks 7, Özgür Cengiz, Yiğitcan Saybir 6, Tolga Geçim 17, Berk Demir 3, Cem Küçüközkan, Bankston 13
1. periyot: 23-25
Devre: 44-42
3. periyot: 68-59
Normal süre: 89-89
1. Uzatma: 98-98
Spor Haberleri
- Kocaelispor, evinde iki golle galip
- Antalyaspor evinde Sivasspor'u geçmesini bildi!
- Nefes kesen maçta kazanan TOFAŞ oldu!
- Beşiktaş'ın yeni başkanı Hüseyin Yücel oldu!
- Karar verildi! Yönetim ve teknik direktör...
- Acun Ilıcalı'dan Talisca açıklaması!
- Arat, Beşiktaş Başkanlığı'nda 363 gün görevde kaldı
- Cristiano Ronaldo attı Al Nassr kazandı!
- Liverpool'a Ibrahima Konate'den kötü haber!
- Kulüp Başkanı ve bir futbolcu için tutuklama kararı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ebru Baki'nin yeni adresi belli oldu
- Özgür Özel'e jet soruşturma!
- Şirket 7 gün önce kurulmuş
- 'Hayatım 5 kuruş getirmeyecek 3 yatırımla geçiyor'
- Bakanlığın web sitesinde farklı çıktı!
- Ünlü peynir markasının içinden çıkanlar şoke etti
- 'Akın Gürlek, seni uyarıyorum...'
- İki ilde emniyet müdürü görevden alındı
- Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi belli oldu
- Mesele Erdoğan’ın konuşmasından daha derin