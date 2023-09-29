Nenad Bjelica: 'Yol kazaları normal'

Yayınlanma: 29.09.2023 - 09:55

Güncelleme: 29.09.2023 - 09:55

Trabzonspor'da Teknik Direktör Nenad Bjelica, Atakaş Hatayspor karşısında alınan şok mağlubiyetle morali bozulan oyuncularını ayağa kaldırmaya çalışıyor.

Önce Kasımpaşa, ardından da Beşiktaş galibiyetiyle dikkatleri üzerine çekmesine rağmen pazar günü yenen son dakika golüyle sahadan puansız ayrılan Trabzonspor'da Pendikspor maçının çalışmaları sürerken, Nenad Bjelica da öğrencileriyle sürekli toplantılar yapıyor.

Hırvat teknik adamın oyuncularına, "Lig çok uzun bir maraton. Bu tür yol kazaları normal. Galibiyet serimizi devam ettirmek isterdik ama bu olmadı. Şimdi önemli olan yeni bir seri yakalamak. Ben size güveniyorum, kalitemizi biliyorum. Pendikspor maçını kazanarak kaybımızı telafi edelim" dediği öğrenildi.

Öte yandan Trabzonspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına perşembe yaptığı çalışmayla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan idmanda oyuncuların pas ve şut antrenmanının ardından çift kale maç oynadığı bildirildi.