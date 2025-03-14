Nesibe Aydın, deplasmanda rahat kazandı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı ve normal sezonun son haftasında Nesibe Aydın, konuk olduğu Bodrum Basketbol'u 111-65 yendi.

Nesibe Aydın, deplasmanda rahat kazandı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.03.2025 - 20:01

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı ve normal sezonun son haftasında Nesibe Aydın, Bodrum Basketbol'a konuk oldu.

Bodrum Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 111-65 kazandı.

Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Bodrum Basketbol, sezonu 3 galibiyet ve 19 mağlubiyet sonucunda 12. sırada tamamladı.

Nesibe Aydın ise normal sezonu 10 galibiyet, 12 mağlubiyet sonucunda 7. sırada bitirdi.

Salon: Bodrum

Hakemler: Alper Gökçebel, Hasan Ok, Burak Erkan

Bodrum Basketbol: Gizem Tüzün, Azra Erçelik 19, Eslem Güler 7, Elif Bati 6, Zehra Sıla Tunçdemir 18, Belçim Naz Şahinkanat 9, İdal Yavuz 1, Gökçe Gökcen 1, Ayşenaz Harma 4

Nesibe Aydın: Elif Çayır 24, Merve Arı 11, Nared 11, Wheeler 3, İlayda Güner 2, Merve Uygül 8, Sevgi Tonguç 21, Rojin Yolcu 14, Başak Altunbey 4, Wallace 13 

1. Periyot: 7-22

Devre: 22-53

3. Periyot: 37-86


Etiketler: #Nesibe Aydın #ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi #Bodrum Basketbol
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