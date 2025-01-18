Nesibe Aydın zorlu mücadelede Danilos Pizza'yı geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Danilos Pizza'yı 75-71 mağlup etti.

Nesibe Aydın zorlu mücadelede Danilos Pizza'yı geçti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2025 - 19:13

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Danilos Pizza'yı 75-71 mağlup etti.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Kerem Yılmaz, Erdoğan Çelebi, Oğuzhan Güzel

Danilos Pizza: Henderson 16, Cooke 14, Yağmur Kübra Taşar 3, Mompremier 23, Walker 12, Hande Çelebi 3, Yağmur Bul, Aysude Torcu

Nesibe Aydın: Damla Gezgin 5, Wheeler 14, Wallace 14, Nared 23, Serfa 13, Merve Arı, Merve Uygül, Sevgi Tonguç 2, İlayda Güner 4

1. Periyot: 21-30

Devre: 39-41

3. Periyot: 51-59

5 faulle çıkanlar: 37.07 Mompremier, 39.55 Cooke (Danilos Pizza)


Etiketler: #ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi #Danilos Pizza #Nesibe Aydın
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