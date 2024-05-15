Nets, Vince Carter'ın formasını emekli edecek!

Brooklyn Nets, eski yıldız oyuncusu Vince Carter'ın 15 numaralı formasını gelecek sezon emekliye ayıracağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 17:56
Nets, Vince Carter'ın formasını emekli edecek!
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Brooklyn Nets, eski yıldız oyuncusu Vince Carter'ın 15 numaralı formasını gelecek sezon emekliye ayıracağını duyurdu.

Carter, eskiden New Jersey'de bulunan Nets ekibinde 2004-2009 yılları arası forma giymiş, üç kez All-Star seçilmiş ve takımın üç kez playofflara yükselmesine yardımcı olmuştu.

Nets, efsanevi oyuncu Bill Russell'ın lig genelinde emekli edilen 6 numarası da dahil olmak üzere takım tarihinde toplam yedi numarayı emekliye ayırmış bulunuyor.

Carter'ın eski takım arkadaşı Jason Kidd'in 5 numaralı forması, 2013 yılında Nets tarafından emekliye ayrılmıştı. Takımın emekli ettiği diğer formalar ise Drazen Petrovic (3), John Williamson (23), Bill Melchionni (25), Julius Erving (32) ve Buck Williams'tı (52).

Carter, Toronto Raptors, Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings ve Atlanta Hawks formalarıyla NBA rekoru toplam 22 sezon oynamıştı. Carter'ın kariyerinde yükselişe geçtiği ve kendisiyle birlikte en çok anılan Raptors ekibi ise eski süperstarının formasını henüz emekliye ayırmadı.

Kariyeri boyunca 16.7 sayı, 4.3 ribaund ve 3.1 asist ortalamaları yakalamış olan Carter, bu yılın sonlarında Naismith Basketbol Hall of Fame sınıfına dahil edilecek.


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